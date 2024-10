Após o jogo em atraso da segunda jornada, o Petro de Luanda igualou o Wiliete de Benguela com nove pontos.



O Sagrada Esperança, por sua vez, venceu na visita ao Kabuscorp do Palanca, por 1-0, em jogo da primeira jornada, após golo de Polaco, aos 80, no estádio do Coqueiros, em Luanda.



Kaporal (Wiliete de Benguela), de maneira imparável, lidera os melhores marcadores do Girabola, com oito golos.