Futebol Internacional
Petro de Luanda vence Kabuscorp do Palanca e sobe a segundo campeonato angolano
O Petro de Luanda venceu hoje o Kabuscorp do Palanca, por 2-1, em jogo em atraso da oitava jornada, e subiu a segundo do campeonato angolano de futebol, a um ponto do líder Recreativo do Libolo.
Jonathan Toro, aos quatro minutos, e Tiago Reis, aos 34, marcaram os golos dos forasteiros, enquanto Jorge Pereira, aos 50, reduziu para a equipa da casa.
O Recreativo do Libolo segue na liderança do Girabola, com 19 pontos, mais um do que o Petro de Luanda, segundo, enquanto o 1.º de Agosto é o terceiro, com 17.
O Recreativo do Libolo segue na liderança do Girabola, com 19 pontos, mais um do que o Petro de Luanda, segundo, enquanto o 1.º de Agosto é o terceiro, com 17.