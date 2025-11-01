Petro de Luanda vence líder do Girabola e reduz distância para quatro pontos

Em jogo disputado em Luanda, os golos da equipa campeão angolana foram marcados pelo avançado brasileiro Tiago Reis, aos 11 e 57 minutos, Jonathan Toro, aos 66, e Vanilson, aos 74, enquanto, do lado contrário, Fuca, marcou o golo dos forasteiros.



Noutro jogo do dia, o Bravos do Maquis venceu na receção ao Wiliete de Benguela, por 2-0, com golos de Lito, no primeiro minuto de jogo, e Cuxixima, aos 40, e subiu a terceiro, com 10 pontos.



Já o estreante Redonda FC alcançou a primeira vitória no Girabola, após vencer, de maneira surpreendente, a Académica do Lobito, por 1-0, com golo de Denny, aos 29.



O 1.º de Agosto, por sua vez, agudizou a crise de resultados ao voltar a perder pontos, após empatar 0-0 diante do Sagrada Esperança, na província angolana da Luanda Norte, e somou o quarto empate consecutivo, em quatro jogos disputados.