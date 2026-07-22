Phil Foden prolonga ligação ao Manchester City até 2030

“Phil Foden assinou um novo contrato de quatro anos que o manterá no Etihad Stadium até 2030. Adepto do City desde a infância, o jogador de 26 anos dará continuidade a uma trajetória no clube que começou quando ele tinha nove anos, na nossa Academia”, refere o clube.



No comunicado, acompanhado de uma fotografia do jogador com o diretor desportivo, o português Hugo Viana, o City lembra que Foden já conquistou 20 títulos: seis ligas, cinco taças da liga, três Taças de Inglaterra, três Supertaças, uma da Liga dos Campeões, uma Supertaça europeia e um Mundial de clubes.



“Comprometer meu futuro com o City significa tudo para mim (…). Tenho plena consciência da sorte que tive em fazer parte de um período histórico, com tantos títulos conquistados, mas estamos sempre a olhar para o futuro, em busca de vencer mais”, disse o jogador, citado pelo clube.



Phil Foden começou a jogar futebol ainda nos infantis do Manchester City, até chegar ao plantel da equipa principal em 2017/18, com o espanhol Pep Guardiola como treinador.



Esta época, os ‘citizens’ já não terão o treinador espanhol, que optou por sair, entrando para o seu lugar Enzo Maresca, nem o médio português Bernardo Silva (Real Madrid), num plantel que mantém os também lusos Rúben Dias e Matheus Nunes.