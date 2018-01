Partilhar o artigo Philipe Coutinho no FC Barcelona a troco de 160 milhões de euros Imprimir o artigo Philipe Coutinho no FC Barcelona a troco de 160 milhões de euros Enviar por email o artigo Philipe Coutinho no FC Barcelona a troco de 160 milhões de euros Aumentar a fonte do artigo Philipe Coutinho no FC Barcelona a troco de 160 milhões de euros Diminuir a fonte do artigo Philipe Coutinho no FC Barcelona a troco de 160 milhões de euros Ouvir o artigo Philipe Coutinho no FC Barcelona a troco de 160 milhões de euros

Tópicos:

Barcelona, Borussia Dortmund Andrés Iniesta, Espanyol, Inter, Mbappé Mónaco Cinho,