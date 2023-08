Pia Sundhage deixa seleção feminina do Brasil

”, pode ler-se no curto comunicado.A treinadora sueca, de 63 anos, tinha contrato até 2024, com vista a chefiar a equipa nos Jogos Olímpicos Paris2024, depois de vencer a Copa América em 2022, único título desta passagem pela "canarinha".As brasileiras caíram logo na fase de grupos do Mundial2023, o pior resultado desde 1995, deixando a antiga selecionadora de Suécia e Estados Unidos, que guiou a dois títulos olímpicos, sem trabalho.