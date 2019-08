Partilhar o artigo Piccini sofre fratura na rótula do joelho direito durante treino do Valencia Imprimir o artigo Piccini sofre fratura na rótula do joelho direito durante treino do Valencia Enviar por email o artigo Piccini sofre fratura na rótula do joelho direito durante treino do Valencia Aumentar a fonte do artigo Piccini sofre fratura na rótula do joelho direito durante treino do Valencia Diminuir a fonte do artigo Piccini sofre fratura na rótula do joelho direito durante treino do Valencia Ouvir o artigo Piccini sofre fratura na rótula do joelho direito durante treino do Valencia