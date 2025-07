Pierre-Emerick Aubameyang regressa ao Marselha um ano depois

“O Marselha tem o orgulho de anunciar a contratação de Pierre-Emerick Aubameyang. O atacante internacional gabonês chegou esta tarde”, informou o clube, em comunicado, com a imprensa internacional a falar num vínculo de duas temporadas, até junho de 2027.



Aubameyang, de 36 anos, tinha contabilizado 30 golos e 11 assistências em 51 jogos em 2023/24 ao serviço do Marselha, clube do qual se transferiu para o Al Qadsiah no verão passado, registando 36 partidas, 21 tentos e três passes para golo.



Lançado a nível sénior pelo Dijon, por empréstimo dos italianos do AC Milan, o melhor jogador africano em 2015 representou Lille, Mónaco, Saint-Étienne, os alemães do Borussia Dortmund, os ingleses do Arsenal e do Chelsea e os espanhóis do FC Barcelona.



Do seu currículo constam uma Taça da Liga francesa, uma Taça da Alemanha, duas Supertaças germânicas, uma Taça de Inglaterra, uma Supertaça inglesa e um campeonato espanhol, além dos prémios de melhor marcador da Bundesliga (2016/17), da Premier Legaue (2018/19) e da Liga Europa (2023/24) - competição na qual é recordista de golos, com 34, em 62 jogos.



Nascido em França, Pierre-Emerick Aubameyang acumula 81 internacionalizações e 35 tentos pelo Gabão e tornou-se o primeiro reforço para o ataque do Marselha, que está de regresso à fase principal da Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2022/23.