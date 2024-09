Pizzi, que estava livre depois de ter terminado contrato com o Sporting de Braga, assinou por uma época com a formação do Chipre. Na última época, o médio alinhou em 44 jogos pelos bracarenses, com quatro golos e quatro assistências.



O médio, de 34 anos, jogou durante várias temporadas no Benfica, seguindo depois para o Basaksehir e Al Wahda, antes de regressar a Braga.



Antes, jogou também no Ribeirão, Paços de Ferreira, Atlético de Madrid, Deportivo e Espanyol.