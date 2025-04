Podence marca ao Al Hilal, em novo empate de Jorge Jesus

O extremo luso marcou aos sete minutos, neste jogo da 29.ª jornada do campeonato, dificultando mais a vida para o treinador português, que, na ronda anterior, tinha visto a desvantagem para o líder Al Ittihad reduzir-se para quatro pontos.



Com Rúben Neves e João Cancelo a titulares, o Al Hilal chegou ao empate aos 31 minutos, através de Milinkovic-Savic, tendo, no reatamento, Al Dawsari adiantado o Al Hilal, aos 46 minutos. No entanto, a vitória da equipa de Riade foi negada por Swirekh, autor do golo do empate, aos 68 minutos.



O Al Hilal está no segundo lugar da Liga saudita, com 62 pontos, a seis do líder Al Ittihad, que, também hoje, venceu na receção ao Ettifaq or 3-2.