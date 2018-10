Podstawski aconselha Portugal a controlar o jogo

O médio português, de 23 anos, aponta três fatores que a seleção portuguesa deverá ter em atenção para sair do Estádio Slaski com um resultado positivo: concentração, domínio do jogo e controlo desde o início.



Tomás Martins Podstawski, em declarações ao jornalista da Antena 1 José Carlos Lopes, lembrou que os polacos a jogar em casa e apoiados pelo seu público estão desejosos de “roubar” pontos a Portugal.



Apesar dos últimos resultados da seleção polaca não terem sido positivos Podstawski realça o perigo que pode advir da linha avançada da Polónia e do sentido coletivo da equipa.