Polícia inglesa detém septuagenário por abuso racista contra Antoine Semenyo

“Um adepto de futebol de 71 anos foi detido por suspeita de abuso racista contra o avançado do Manchester City, Antoine Semenyo, num jogo da Premier League”, informou o Everton, anfitrião do desafio que atrasou os ‘citizens’ na luta pelo título.



O clube de Liverpool revelou que a Polícia de Merseyside deteve o suspeito do crime de ordem pública de natureza racialmente agravada com a ajuda de adeptos e funcionários do Estádio Hill Dickinson, que denunciaram o incidente na partida de segunda-feira.



“O racismo e a discriminação sob todas as formas são completamente inaceitáveis”, sublinhou o Everton, em comunicado.



Já o Manchester City saudou “a rápida atuação do Everton e da polícia para identificar o responsável”, revelando que Semenyo já tinha sido alvo de um incidente semelhante num jogo anterior do campeonato, na mesma cidade, em agosto frente ao Liverpool, quando o internacional ganês ainda representava o Bournemouth.



Esse crime, que aconteceu enquanto o atleta se preparava para fazer um lançamento, motivou a interrupção do desafio para que o adepto em causa fosse expulso do estádio, estando prevista para os próximos meses a sua comparência em tribunal para ser julgado.



De igual forma, o conjunto treinado pelo espanhol Pep Guardiola e no qual os portugueses Matheus Nunes e Bernardo Silva jogaram de início, condenou os abusos racistas online dirigidos ao seu defesa Marc Guéhi, após a igualdade.



“Continuaremos a dar todo o nosso apoio tanto ao Antoine como ao Marc e nunca aceitaremos qualquer tipo de discriminação no nosso desporto”, assegurou Manchester City.



O empate, conseguido pelos forasteiros com golo do internacional belga Jeremy Doku, aos 90+7, deixou o Manchester City a cinco pontos do líder Arsenal, embora com menos um jogo a três jornadas do fim, enquanto o Everton, que não vence há quatro jogos, é 10.º, a três pontos do sétimo lugar, que vale ida à Liga Conferência.



