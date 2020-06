Polícia vai investigar mensagem racista em jogo da liga inglesa

Em Manchester, minutos depois do início da partida da 30.ª jornada, e já depois de os jogadores das duas equipas e os árbitros terem colocado os joelhos no chão num gesto de solidariedade para com o movimento "Black Lives Matter", um avião deu várias voltas no céu, exibindo o "slogan" "White Lives Matter Burnley" (‘Vidas de brancos contam, Burnley’) antes de se afastar.



A polícia de Lancashire confirmou, na rede social Twitter, que vai realizar “uma investigação” ao caso.



O Burnley prometeu afastar do seu estádio os autores do "slogan", garantindo que vai “colaborar em pleno com as autoridades” para identificar os responsáveis.



O "slogan" "White Lives Matter" tem sido usado por grupos de extrema-direita que se opõem ao movimento "Black Lives Matter", que ganhou expressão após a morte do afro-americano George Floyd.



Os jogadores da Premier League decidiram por unanimidade ajoelhar-se durante os primeiros jogos de recomeço da competição, gesto popularizado durante as manifestações de protesto pela morte de George Floyd.



A mensagem "Black Lives Matter" também aparece na parte de trás de todas as camisolas no lugar dos nomes dos jogadores e um símbolo do movimento vai permanecer nos equipamentos até ao final da época.



George Floyd, um afro-americano de 46 anos, morreu em 25 de maio, em Minneapolis (Minnesota), depois de um polícia branco lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante cerca de oito minutos numa operação de detenção, apesar de Floyd dizer que não conseguia respirar.



Desde a divulgação das imagens nas redes sociais, sucederam-se protestos contra a violência policial e o racismo em dezenas de cidades norte-americanas, algumas das quais foram palco de atos de pilhagem, num cenário que se estendeu também a protestos e com manifestações em várias cidades mundiais