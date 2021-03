Porro estreou-se pela seleção espanhola com uma vitória

”, comentou Porro em declarações ao canal espanhol "Teledeporte".O lateral direito do Sporting estava radiante por se ter estreado com uma vitória e considerou ter “”, agradecendo a oportunidade que o selecionador espanhol, Luís Enrique, lhe deu, e agora só quer mesmo “”.Porro admitiu ainda que o cartão amarelo que viu pouco antes dos quinze minutos o “condicionou um pouco”, mas reconheceu que “são coisas do futebol” e que agora o que é preciso é “colocar o foco” no jogo de quarta-feira, frente ao Kosovo.

A Espanha integra o grupo B da zona europeia de qualificação para o Mundial2022, estando em segundo lugar ao fim de duas jornadas, com quatro pontos, atrás da líder Suécia (dois jogos), com seis pontos, e à frente da Grécia, com um ponto (um jogo), da Geórgia (2 jogos) e do Kosovo (um jogo), ambas com zero pontos.