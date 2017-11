Portistas Aboubakar, Marega e Brahimi candidatos a melhor jogador africano do ano

Lusa 01 Nov, 2017, 15:55 | Futebol Internacional

As nomeações do argelino Brahimi, do camaronês Aboubakar e do maliano Marega fazem do FC Porto o clube europeu mais representado na lista.



O vencedor do prémio, que no ano passado foi entregue ao argelino Riyad Mahrez, jogador dos ingleses do Leicester, será anunciado a 04 de janeiro de 2018, em Acra, no Gana.



A eleição será feita em diversas fazes, que envolverão os selecionadores nacionais das 54 federações que integram a CAF, membros da comissão técnica do organismo e jornalistas.