Portuga goleia Gibraltar e isola-se no apuramento para o Europeu de futebol sub-21
A seleção portuguesa de futebol sub-21 venceu esta terça-feira a congénere de Gibraltar por 11-0, e isolou-se na liderança do Grupo B de qualificação para o Campeonato da Europa da categoria, a disputar em 2027.
Em Gibraltar, construiu uma das suas maiores goleadas de sempre com tentos de Diogo Travassos (08 e 84), Gustavo Varela (11 e 67), Rodrigo Mora (28), Fábio Baldé (51), Mateus Fernandes (56), Gabriel Brás (57), Youssef Chermiti (70), Gustavo Sá (90, de grande penalidade) e Geovany Quenda, (90+2).
Portugal, que segue invicto na qualificação, lidera o Grupo B, com 12 pontos, mais três do que a República Checa, segunda, que hoje perdeu por 2-1 com a Bulgária, terceira, com sete pontos.
A seleção comandada por Luís Freire, que nas jornadas anteriores bateu o Azerbaijão (5-0), a Escócia (2-0) e a Bulgária (3-0), visita na próxima jornada, em 18 de novembro, a República Checa.