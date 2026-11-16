Futebol Internacional
Seleção Nacional
Portugal afasta problemas no balneário e prepara resposta em campo à última derrota
Jorge Jesus e Rúben Neves fizeram a antevisão à próxima partida da seleção nacional, em Cardiff. Portugal defronta o País de Gales, na próxima terça-feira, com baixas de peso na equipa. O selecionador português descarta, porém, a opção de estrear jogadores no onze inicial.
Numa conferência de imprensa marcada pela análise a questões individuais, Jorge Jesus fez sobressair a qualidade do coletivo. A seleção portuguesa chegou aos quartos-de-final da Liga das Nações ao fim de quatro vitórias, nos primeiros jogos do selecionador ao serviço da equipa das quinas, recordou o técnico.
A trabalhar “em cima de uma derrota”, depois do desaire do último sábado frente à Dinamarca, Jorge Jesus aponta: “Não precisámos nem do jogo da Dinamarca nem do País de Gales para nos apurarmos”.
No rescaldo de uma partida de grande “mérito” para a equipa nórdica, capaz de surpreender a formação lusa em casa, o selecionador considerou que não houve “muitos erros coletivos”. As últimas horas de trabalho têm sido, ainda assim, dedicadas à defesa das bolas paradas, anunciou.
Rúben Dias, João Palhinha e Bernardo Silva foram dispensados da seleção nacional para o encontro da próxima terça-feira com o País de Gales, permitindo a entrada de jogadores com menos minutos em campo.
A decisão do onze inicial terá por base a gestão física e de cartões amarelos dos atletas, mas está, para já, descartada a opção de estrear os mais jovens na equipa titular portuguesa.
“Mesmo não jogando agora, já ouviram o meu treino de sala, as minhas ideias” e “são o futuro de Portugal”, considerou o técnico.
A trabalhar “em cima de uma derrota”, depois do desaire do último sábado frente à Dinamarca, Jorge Jesus aponta: “Não precisámos nem do jogo da Dinamarca nem do País de Gales para nos apurarmos”.
No rescaldo de uma partida de grande “mérito” para a equipa nórdica, capaz de surpreender a formação lusa em casa, o selecionador considerou que não houve “muitos erros coletivos”. As últimas horas de trabalho têm sido, ainda assim, dedicadas à defesa das bolas paradas, anunciou.
Rúben Dias, João Palhinha e Bernardo Silva foram dispensados da seleção nacional para o encontro da próxima terça-feira com o País de Gales, permitindo a entrada de jogadores com menos minutos em campo.
A decisão do onze inicial terá por base a gestão física e de cartões amarelos dos atletas, mas está, para já, descartada a opção de estrear os mais jovens na equipa titular portuguesa.
“Mesmo não jogando agora, já ouviram o meu treino de sala, as minhas ideias” e “são o futuro de Portugal”, considerou o técnico.
Questionado sobre a capacidade de reerguer a seleção após a saída de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus assegurou que os portugueses e a federação não vão esquecer a “lenda”, mas que o "ruído" em torno do seu afastamento não destabiliza o projeto nem os principais objetivos desportivos.
Rúben Neves: "É obrigatório melhorarmos"
Em território britânico, Rúben Neves juntou-se a Jorge Jesus na antevisão ao jogo com o País de Gales, com vontade de colocar a derrota frente à Dinamarca para trás das costas e dar a melhor resposta possível em campo.
“Aquele não é o jogo que queremos mostrar aos portugueses”, esclareceu.
Consciente de que a última partida foi “atípica” e de que foram cometidos “alguns erros”, o grupo manteve sempre a harmonia no balneário, garantiu o jogador.
A saída de Cristiano Ronaldo da seleção, ao fim de 23 anos, tem estado no centro de todas as atenções atribuídas à equipa portuguesa.
À semelhança das palavras de Jorge Jesus, Rúben Neves afastou o “ruído”. “Somos gratos pelo que fez no futebol português”, mas já não tem de dar a cara pela seleção, defendeu.
Portugal fecha as contas da fase de grupos da Liga das Nações frente ao País de Gales, procurando a quinta vitória em seis jogos e os 15 pontos na tabela classificativa. Só Inglaterra e Espanha, primeiro e segundo classificados do grupo A3, atingiram esse número.
Um empate, no entanto, é suficiente para que Portugal assegure o primeiro lugar do grupo.
“Aquele não é o jogo que queremos mostrar aos portugueses”, esclareceu.
Consciente de que a última partida foi “atípica” e de que foram cometidos “alguns erros”, o grupo manteve sempre a harmonia no balneário, garantiu o jogador.
A saída de Cristiano Ronaldo da seleção, ao fim de 23 anos, tem estado no centro de todas as atenções atribuídas à equipa portuguesa.
À semelhança das palavras de Jorge Jesus, Rúben Neves afastou o “ruído”. “Somos gratos pelo que fez no futebol português”, mas já não tem de dar a cara pela seleção, defendeu.
Portugal fecha as contas da fase de grupos da Liga das Nações frente ao País de Gales, procurando a quinta vitória em seis jogos e os 15 pontos na tabela classificativa. Só Inglaterra e Espanha, primeiro e segundo classificados do grupo A3, atingiram esse número.
Um empate, no entanto, é suficiente para que Portugal assegure o primeiro lugar do grupo.