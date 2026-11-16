





Rúben Dias, João Palhinha e Bernardo Silva foram dispensados da seleção nacional para o encontro da próxima terça-feira com o País de Gales, permitindo a entrada de jogadores com menos minutos em campo.



A decisão do onze inicial terá por base a gestão física e de cartões amarelos dos atletas, mas está, para já, descartada a opção de estrear os mais jovens na equipa titular portuguesa.



“Mesmo não jogando agora, já ouviram o meu treino de sala, as minhas ideias” e “são o futuro de Portugal”, considerou o técnico. Rúben Dias, João Palhinha e Bernardo Silva foram dispensados da seleção nacional para o encontro da próxima terça-feira com o País de Gales, permitindo a entrada de jogadores com menos minutos em campo.A decisão do onze inicial terá por base a gestão física e de cartões amarelos dos atletas, mas está, para já, descartada a opção de estrear os mais jovens na equipa titular portuguesa., considerou o técnico.





Questionado sobre a capacidade de reerguer a seleção após a saída de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus assegurou que os portugueses e a federação não vão esquecer a “lenda”, mas que o "ruído" em torno do seu afastamento não destabiliza o projeto nem os principais objetivos desportivos.







Rúben Neves: "É obrigatório melhorarmos"









“Aquele não é o jogo que queremos mostrar aos portugueses”, esclareceu.



Consciente de que a última partida foi “atípica” e de que foram cometidos “alguns erros”, o grupo manteve sempre a harmonia no balneário, garantiu o jogador.



A saída de Cristiano Ronaldo da seleção, ao fim de 23 anos, tem estado no centro de todas as atenções atribuídas à equipa portuguesa.



À semelhança das palavras de Jorge Jesus, Rúben Neves afastou o “ruído”. “Somos gratos pelo que fez no futebol português”, mas já não tem de dar a cara pela seleção, defendeu.





Portugal fecha as contas da fase de grupos da Liga das Nações frente ao País de Gales, procurando a quinta vitória em seis jogos e os 15 pontos na tabela classificativa. Só Inglaterra e Espanha, primeiro e segundo classificados do grupo A3, atingiram esse número.



Um empate, no entanto, é suficiente para que Portugal assegure o primeiro lugar do grupo.

Em território britânico, Rúben Neves juntou-se a Jorge Jesus na antevisão ao jogo com o País de Gales, com vontade de colocar a derrota frente à Dinamarca para trás das costas e dar a melhor resposta possível em campo., esclareceu.Consciente de que a última partida foi “atípica” e de que foram cometidos “alguns erros”, o grupo manteve sempre a harmonia no balneário, garantiu o jogador.A saída de Cristiano Ronaldo da seleção, ao fim de 23 anos, tem estado no centro de todas as atenções atribuídas à equipa portuguesa.À semelhança das palavras de Jorge Jesus, Rúben Neves afastou o “ruído”., defendeu.Portugal fecha as contas da fase de grupos da Liga das Nações frente ao País de Gales, procurando a quinta vitória em seis jogos e os 15 pontos na tabela classificativa. Só Inglaterra e Espanha, primeiro e segundo classificados do grupo A3, atingiram esse número.

Numa conferência de imprensa marcada pela análise a questões individuais,. A seleção portuguesa chegou aos quartos-de-final da Liga das Nações ao fim de quatro vitórias, nos primeiros jogos do selecionador ao serviço da equipa das quinas, recordou o técnico.A trabalhar “em cima de uma derrota”, depois do desaire do último sábado frente à Dinamarca, Jorge Jesus aponta:No rescaldo de uma partida de grande “mérito” para a equipa nórdica, capaz de surpreender a formação lusa em casa, o selecionador considerou que. As últimas horas de trabalho têm sido, ainda assim, dedicadas à defesa das bolas paradas, anunciou.