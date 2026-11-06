Portugal alcança posição favorável para nova vaga na Champions

Portugal alcança posição favorável para nova vaga na Champions

Depois de uma jornada muito positiva para as equipas portuguesas nas competições europeias, Portugal regressou à segunda posição do ranking anual da UEFA, que concede uma vaga extra para a próxima edição da Liga dos Campeões.

Nicole Russo - RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Harold Cunningham - AFP

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Inglaterra e Espanha têm liderado o ranking nos últimos anos, mas, por agora, Portugal, com cinco emblemas em competição, ocupa o top-2, com 8.900 pontos. 

Espanha, por sua vez, desce à sexta posição, com 7.875 pontos, depois de uma jornada não tão bem conseguida.

A escalada nesta lista deve-se à boa campanha das equipas portuguesas na Liga dos Campeões e Liga Europa. Só o SC Braga, na Liga Conferência, não foi além do empate, no duelo diante do Aarhus, da Dinamarca.

Ao contrário do que aconteceu esta época, em 2027/28, Portugal tem já asseguradas duas entradas diretas na Champions e uma terceira com passagem pela terceira pré-eliminatória de acesso à prova, números que deverão manter-se enquanto Portugal preservar o sexto lugar num outro ranking, que contabiliza os últimos cinco anos.

Uma boa posição na classificação anual até ao fim de todas as competições europeia permitirá, ainda, a entrada de um quarto emblema na prova milionária, via pré-eliminatórias.
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