Portugal alcança posição favorável para nova vaga na Champions





Espanha, por sua vez, desce à sexta posição, com 7.875 pontos, depois de uma jornada não tão bem conseguida.



A escalada nesta lista deve-se à boa campanha das equipas portuguesas na Liga dos Campeões e Liga Europa. Só o SC Braga, na Liga Conferência, não foi além do empate, no duelo diante do Aarhus, da Dinamarca.



Ao contrário do que aconteceu esta época, em 2027/28, Portugal tem já asseguradas duas entradas diretas na Champions e uma terceira com passagem pela terceira pré-eliminatória de acesso à prova, números que deverão manter-se enquanto Portugal preservar o sexto lugar num outro ranking, que contabiliza os últimos cinco anos.



Uma boa posição na classificação anual até ao fim de todas as competições europeia permitirá, ainda, a entrada de um quarto emblema na prova milionária, via pré-eliminatórias.

Inglaterra e Espanha têm liderado o ranking nos últimos anos, mas, por agora, Portugal, com cinco emblemas em competição, ocupa o top-2, com 8.900 pontos.