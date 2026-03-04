Futebol Internacional
Portugal bate Kosovo na corrida ao Europeu feminino de sub-17
A seleção portuguesa feminina de futebol de sub-17 venceu hoje o Kosovo (3-0), na segunda jornada do Grupo A6 de qualificação para o Europeu, e discutirá o acesso à fase final com a Espanha.
Na Cidade do Futebol, em Oeiras, a equipas das ‘quinas’ impôs-se com dois golos na primeira parte, um de Ariana Monteiro, de canto direto, aos 12 minutos, e outro de Fabiana Branco, aos 25, e um a acabar a segunda parte, por Leonor Rodrigues.
Com este resultado, Portugal, que já tinha vencido a Hungria (1-0), partilha a liderança do Grupo A6, com seis pontos, e defronta no sábado a Espanha, que também soma por vitórias os dois jogos disputados e tem vantagem nos golos.
A partida começou cedo a ditar o favoritismo que se antevia a Portugal e o primeiro golo surgiu aos 12 minutos, num canto direto batido por Ariana Monteiro, na esquerda, que já se encaminhava para as redes kosovares e no seu percurso ainda conheceu um desvio da capitã kosovar, Godeni.
A superioridade portuguesa manteve-se perante um opositor que se defendeu de forma solidária, e com naturalidade a equipa das ‘quinas’ voltou a marcar, pela avançada Fabiana Branco, aos 24 minutos, desmarcada na área por uma combinação com Rosa Fontes.
Na segunda parte, Portugal manteve o controlo absoluto das operações e visou a baliza adversária por mais algumas ocasiões, com destaque para o cabeceamento de Maria Oliveira, aos 68 minutos, cortado por uma intervenção da defesa Kikaj, que se interpôs na frente da sua baliza.
Para dar por concluída a sua tarefa, a equipa lusa ainda marcou um terceiro e último golo perto do final, através de jogada bem desenhada no último terço, com Matilde Sá a cruzar atrasado, já no interior da área, para a concretização de Leonor Rodrigues.
Jogo no relvado n.º 1 da Cidade do Futebol, em Oeiras.
Portugal – Kosovo, 3-0.
Ao intervalo: 2-0.
Marcadores:
1-0, Ariana Monteiro, 12 minutos.
2-0, Fabiana Branco, 25.
3-0, Leonor Rodrigues, 89.
Equipas:
- Portugal: Francisca Martins, Leonor Rodrigues, Ariana Monteiro (Maria Oliveira, 53), Carolina Delgado, Constança Coelho (Raquel Vitorino, 62), Bruna Aguiar, Eliana Almeida, Matilde Sá, Carolina Fernandes (Ona Gama, 75), Rosa Fontes (Matilde Matos, 62) e Fabiana Branco (Íris Fernandes, 62).
(Suplentes: Sara Macedo, Íris Fernandes, Laura Rilhó, Raquel Vitorino, Ona Gama, Maria Oliveira, Madalena Loução, Matilde Matos e Leonor Miranda).
Selecionadora: Beatriz Teixeira.
- Kosovo: Vlerona Blakaj, Beha (Kikaj, 40), Godeni, Lecaj, Gashi, Uka (Erine Mehmeti, 46), Maliqi, Kuçi (Reina Halili, 46), Shumolli (Mimoza Zeqiri, 66), Kelmendi e Meha (Bajrami, 80).
(Suplentes: Hamiti, Kikaj, Asilanaj, Bajrami, Mimoza Zeqiri, Eda Halili, Erine Mehmeti, Reina Halili e Riana Zeqiraj).
Selecionador: Sanije Krasniqi.
Árbitro: Hanna Laajanen (Suécia).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Carolina Delgado (46) e Kikaj (58).
Assistência: Cerca de 100 espetadores.
