Portugal cai nos `oitavos` do Mundial feminino de sub-20 ao perder com Espanha

A Espanha, campeã do mundo em 2022, marcou cedo, por Marisa, aos nove minutos, e beneficiou de um golo na própria baliza aos 70, da guarda-redes lusa Nair Pina, que tinha defendido uma grande penalidade a Agote, aos 52.

Portugal ficou em inferioridade numérica aos 45+8, por expulsão, com cartão vermelho direto, a Neide Guedes.

A seleção comandada por Marisa Gomes chegou aos `oitavos`, na estreia em Mundiais do escalão, na sua 12.ª edição, ao terminar o Grupo E no segundo lugar, após vencer a Costa Rica (3-0), empatar com a Colômbia (0-0) e perder com a Coreia do Norte (2-0), três vezes campeã e atual detentora do título.