Portugal derrotado pela campeã Coreia do Norte na estreia no Mundial sub-20 feminino

Em Lodz, na Polónia, as norte-coreanas, que defendem o título conquistado em 2024, adiantaram-se no marcador com um golo de Kang Ryu Mi, aos 25 minutos, de grande penalidade, com a mesma jogadora a ampliar a vantagem, aos 50.

Com este resultado, a Coreia do Norte lidera o grupo com três pontos e Portugal tem zero, enquanto a Colômbia, próxima adversária de Portugal, e a Costa Rica se defrontam ainda hoje.

Os dois primeiros classificados de cada um dos seis grupos, bem como os quatro melhores terceiros, apuram-se para os oitavos de final da competição, que decorre na Polónia até 27 de setembro.