Portugal garante sexto lugar do "ranking" da UEFA

As formações lusas garantiram a manutenção do sexto lugar graças ao excelente percurso dos três representantes lusos, todos segundos nos seus grupos, o FC Porto na Liga dos Campeões, qualificando-se para os "oitavos", e o Benfica e o SC Braga na Liga Europa, apurando-se para os 16 avos de final.Pelo contrário, a Rússia, que começou a época com seis equipas, já só tem uma, o Krasnodar, que caiu da "Champions" para a Liga Europa, e tem o sétimo posto em perigo, face aos Países Baixos, que têm duas equipas, ambas na segunda prova da UEFA, para a qual caiu o Ajax, juntando-se ao PSV Eindhoven.





Portugal atrás dos quatro magníficos







Na última ronda da fase de grupos, o FC Porto venceu por 2-0 no reduto do Olympiacos, o SC Braga ganhou em casa ao Zorya por 2-0 e o Benfica empatou a dois golos frente ao Standard Liège, em encontro disputado na Bélgica.Portugal acabou por somar 1,6 pontos, 1,0 pelos resultados (0,4 por vitória e 0,2 por empate) e 0,6 de bónus, face ao apuramento do FC Porto para os oitavos de final da "Champions", enquanto os russos ficaram-se pelos 0,166 (um empate e três derrotas).

Os pontos que as equipas lusas somam (dois por vitória e um por empate) são divididos por cinco (0,4 por vitória e 0,2 por empate), enquanto os russos têm de dividir os seus por seis (0,333 por triunfo e 0,166 por igualdade).