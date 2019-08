Portugal goleado pelos Estados Unidos em futebol feminino

Mário Aleixo - RTP Comentários 30 Ago, 2019, 07:45 / atualizado em 30 Ago, 2019, 07:45 | Futebol Internacional

Perante 49.504 espetadores no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, no estado Pensilvânia, Tobin Heath (quatro minutos), Morgan Brian (18), Carli Lloyd (52) e Allie Long (82) acentuaram o domínio do país que lidera o “ranking” da FIFA e revalidou o título mundial feminino no início de julho, ao bater na final a Holanda por 2-0, em França.



Consciente da diferença de patamares qualitativos, Portugal, 30.º colocado da hierarquia, entregou a iniciativa aos Estados Unidos desde os primeiros instantes e apostou na velocidade Diana e Jéssica Silva para explorar saídas rápidas em contra-ataque, ainda que sem inquietar a área adversária.



Portugal, que prepara o apuramento para o Europeu de 2021, sentiu muitas dificuldades para produzir lances de perigo no primeiro tempo, mas equilibrou o desafio em termos territoriais até ao intervalo, conservando a posse de bola no meio-campo adversário durante alguns minutos, algo que não tinha conseguido fazer durante a primeira meia hora.





A equipa das quinas cumpriu o primeiro de dois encontros de preparação com as campeãs mundiais de futebol feminino, com o próximo a ter lugar na terça-feira, 1h00 em Lisboa, no Allianz Field, em Saint Paul, no estado de Minnesota.