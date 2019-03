Portugal inicia defesa do título de campeão europeu

Mário Aleixo - RTP Comentários 22 Mar, 2019, 08:37 / atualizado em 22 Mar, 2019, 08:37 | Futebol Internacional

No Estádio da Luz, em Lisboa, Ronaldo vai voltar a vestir a camisola das quinas, algo que não faz desde 30 de junho de 2018, quando Portugal foi derrotado pelo Uruguai (2-1), em Sochi, nos oitavos de final do Campeonato do Mundo, que decorreu na Rússia.



Gonçalo Guedes, com uma gripe, é baixa praticamente certa na seleção portuguesa, enquanto Bruno Fernandes, que foi inicialmente convocado, abandonou mesmo o estágio devido a lesão.



Ao contrário do que era esperado, Danilo afinal não está suspenso e poderá ser aposta do selecionador Fernando Santos. O médio do FC Porto foi expulso no último jogo, na Liga das Nações, mas vai apenas cumprir castigo nas meias-finais dessa competição, em junho.



Uma das curiosidades do embate com os ucranianos serão as possíveis estreias de João Félix, Diogo Jota e Dyego Sousa, este último futebolista nascido no Brasil.





Caso seja utilizado, o avançado do SC Braga irá tornar-se no sétimo jogador naturalizado a representar a seleção lusa, uma década depois de Liedson ter estado nesse papel. Nessa lista, aparecem ainda nomes como Pepe e Deco.





No lançamento da partida o selecionador português, Fernando Santos, pragmático foi direto à antevisão do jogo ao aifrmar que Portugal joga em casa e é favorito.











Portugal defrontou pela primeira vez a Ucrânia em outubro de 1996, caindo em Kiev, por 2-1, mas redimiu-se um mês depois com um triunfo por 1-0, na cidade do Porto, um resultado que, mesmo assim, foi insuficiente para garantir um lugar na fase final do Campeonato do Mundo de França. Foram os únicos embates entre as duas seleções.O Portugal-Ucrânia tem início agendado para as 19h45 e terá arbitragem do francês Clément Turpin.A seleção nacional vai disputar o grupo B de apuramento, que inclui ainda Sérvia, adversário na próxima segunda-feira, igualmente na Luz, Lituânia e Luxemburgo.