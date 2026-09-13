Portugal nos `oitavos` do Mundial feminino de sub-20 após vencer pela primeira vez

Anna Marques, aos sete e 58 minutos, e Carolina Tristão, aos 34, marcaram os golos da equipa das `quinas`, que, em Sosnowiec, na Polónia, venceu pela primeira vez em Campeonatos do Mundo do escalão.

A equipa das `quinas` subiu ao segundo lugar do agrupamento, com os mesmos quatro pontos da Colômbia - mas melhor diferença de golos -, com quem tinha assegurado o primeiro ponto na competição, ambas a cinco pontos da Coreia do Norte, campeã em título, enquanto as costa-riquenhas não pontuaram.

Portugal, que participa pela primeira vez na competição, na sua 12.ª edição, vai estrear-se na fase a eliminar frente à Espanha, em Katowice, na quarta-feira, a partir das 19:30 locais (17:30 em Lisboa).