Futebol Internacional
Seleção Nacional
Portugal - País de Gales
A seleção de Portugal defronta o País de Gales, num jogo a contar para a primeira jornada do Grupo A4 da Liga das Nações da UEFA. O encontro marca a estreia oficial de Jorge Jesus como selecionador nacional.
Pode também seguir a partida entre Portugal e País de Gales na RTP Antena 1 com relato de Paulo Sérgio, comentários de Nuno Coelho e reportagem de Válter Madureira.
Pode ainda acompanhar a partida da Liga das Nações entra Portuigal e País de Gales na Youtube no canal RTP Desporto.
Portugal entra em campo como o atual campeão em título da prova, tendo conquistado a última edição da Liga das Nações em 2025 frente à Espanha.
Na comitiva portuguesa, Gonçalo Inácio e Fábio Silva ficaram de fora da ficha de jogo por limitações físicas. Do lado do País de Gales, agora comandado por Craig Bellamy, a principal ausência é do extremo Harry Wilson, por lesão.