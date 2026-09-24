Portugal - País de Gales









Pode ainda acompanhar a partida da Liga das Nações entra Portuigal e País de Gales na Youtube no canal RTP Desporto.





Portugal entra em campo como o atual campeão em título da prova, tendo conquistado a última edição da Liga das Nações em 2025 frente à Espanha.

Na comitiva portuguesa, Gonçalo Inácio e Fábio Silva ficaram de fora da ficha de jogo por limitações físicas. Do lado do País de Gales, agora comandado por Craig Bellamy, a principal ausência é do extremo Harry Wilson, por lesão.