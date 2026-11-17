No Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira, Portugal acumulou várias oportunidades para se adiantar no marcador ao longo da partida, mas foi a Suécia que conseguiu chegar ao golo, em cima do minuto 90, com o defesa Rasmus Bergvall a finalizar de cabeça, após um pontapé de canto bem cobrado por Ludvig Arvidsson.





Depois de ter vencido a Alemanha no sábado, por 3-2, Portugal já tinha garantido a passagem à próxima fase do apuramento para o Campeonato da Europa de sub-19, e partia para o derradeiro encontro no primeiro lugar do agrupamento, mas, com esta derrota, a jovem seleção das 'quinas' caiu para o segundo posto, com seis pontos.





A Alemanha, que hoje goleou a Lituânia por 5-1, ficou no primeiro lugar, com seis pontos, os mesmos do conjunto liderado por Bino Maçães, que foi segundo, e da Suécia, terceira, com o desempate a fazer-se pelo confronto direto. No quarto e último posto ficou a Lituânia, sem pontos.





Para a terceira fase apuraram-se os três primeiros classificados de cada um dos sete grupos, num total de 21 equipas, às quais se juntam as sete vencedoras dos grupos da Liga B.

Na próxima fase apenas os sete vencedores dos grupos apuram-se para a fase final do Europeu (entre 18 de junho e 01 de julho de 2027), juntando-se à anfitriã República Checa, automaticamente qualificada.