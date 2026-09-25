Europeu sub-21. Portugal perde na Bulgária e adia apuramento

Em Pazardzhik, na Bulgária, a seleção portuguesa, que em caso de triunfo garantia já o primeiro lugar do grupo e a qualificação direta, esteve em vantagem desde os 51 minutos, na sequência de um golo de Gustavo Varela, mas os búlgaros deram a volta ao resultado, com tentos de Damyan Yordanov (87) e Marinov (90+1), impondo a primeira derrota ao conjunto luso nesta qualificação.

Portugal, que procura estar na fase final pela 11.ª vez e quarta consecutiva, segue na liderança do Grupo B, com 19 pontos, mais quatro do que a República Checa, segunda, com 15, que hoje empatou com o Azerbaijão (1-1).

Ainda sem presença assegurada no Europeu2027, a realizar na Albânia e na Sérvia, a seleção portuguesa recebe na quarta-feira a congénere de Gibraltar, em Ponta Delgada, e em 06 de outubro a República Checa, em Leiria, nas duas últimas rondas do Grupo B de apuramento.