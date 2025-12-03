Portugal recebe Europeu feminino de futebol de sub-19 em 2028

Portugal acolherá a 25.ª edição daquele torneio continental de seleções jovens, que está destinado desde 2002 a atletas com menos de 19 anos e disputa-se numa periodicidade anual, sendo que os dois próximos eventos já estavam atribuídos à Bósnia-Herzegovina, em 2026, e à Hungria, em 2027, tendo a Itália sido indicada agora como sede para 2029.

A UEFA concedeu ainda à Bélgica e à Turquia a organização dos Europeus femininos de sub-17 em 2028 e 2029, respetivamente, e escolheu os anfitriões das provas masculinas.

Lituânia e Moldova vão receber naqueles dois anos o Campeonato da Europa de sub-17, cuja edição de 2025 foi conquistada por Portugal, recém-campeão mundial da categoria.

Já República Checa, Bulgária e Países Baixos serão os organizadores dos Europeus de sub-19 em 2027, 2028 e 2029, respetivamente.

A próxima reunião do Comité Executivo da UEFA está agendada para 11 de fevereiro de 2026, um dia antes do 50.º Congresso ordinário do organismo, em Bruxelas, na Bélgica.