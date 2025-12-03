Portugal recebe Europeu feminino de futebol de sub-19 em 2028

Portugal vai organizar pela primeira vez o Europeu feminino de futebol de sub-19, em 2028, revelou hoje a UEFA, após a reunião do Comité Executivo do organismo, em Nyon, na Suíça, que nomeou os anfitriões de várias provas.

Lusa /
Liselotte Sabroe - EPA

VER MAIS

Portugal acolherá a 25.ª edição daquele torneio continental de seleções jovens, que está destinado desde 2002 a atletas com menos de 19 anos e disputa-se numa periodicidade anual, sendo que os dois próximos eventos já estavam atribuídos à Bósnia-Herzegovina, em 2026, e à Hungria, em 2027, tendo a Itália sido indicada agora como sede para 2029.

A UEFA concedeu ainda à Bélgica e à Turquia a organização dos Europeus femininos de sub-17 em 2028 e 2029, respetivamente, e escolheu os anfitriões das provas masculinas.

Lituânia e Moldova vão receber naqueles dois anos o Campeonato da Europa de sub-17, cuja edição de 2025 foi conquistada por Portugal, recém-campeão mundial da categoria.

Já República Checa, Bulgária e Países Baixos serão os organizadores dos Europeus de sub-19 em 2027, 2028 e 2029, respetivamente.

A próxima reunião do Comité Executivo da UEFA está agendada para 11 de fevereiro de 2026, um dia antes do 50.º Congresso ordinário do organismo, em Bruxelas, na Bélgica.

Tópicos
PUB
PUB