Portugal sela sexto lugar no ranking da UEFA e resgata três vagas na Champions

A vitória do FC Porto na visita aos alemães do Estugarda (2-1), em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa confirmou a impossibilidade de os lusos regressarem ainda em 2025/26 ao sétimo posto na hierarquia de clubes por país a cinco épocas do organismo.



Portugal soma 69,666 pontos e apresenta três de cinco equipas em ação nos oitavos de final das provas continentais, enquanto os Países Baixos são sétimos classificados, com 67,345, e apenas têm o AZ Alkmaar na mesma ronda da Liga Conferência, após o afastamento dos outros cinco representantes.



Nem a conquista da terceira competição de clubes da UEFA só com vitórias por parte do AZ permitiria aos neerlandeses ultrapassar os lusos, que acumulam uns inultrapassáveis 2,321 pontos de avanço sobre os seus perseguidores e 7,816 face à Bélgica, oitava e já só com o Genk na Liga Europa.



Com 9,395 pontos em 2025/26, os Países Baixos ocupam, para já, o 14.º lugar na lista de federações com melhor desempenho nas provas europeias esta época, contra 17,000 de Portugal, que fecha o top 5.



Com dois anos de antecipação, os lusos cumpriram o desígnio traçado no arranque da temporada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), no denominado plano “Meta 2028”, a decorrer paralelamente ao processo de centralização dos direitos audiovisuais dos jogos da I e II Ligas.



Apesar de partir para as fases de liga em desvantagem face aos Países Baixos, no coeficiente (menos 4,400 pontos) e no número de equipas (quatro contra seis), Portugal recuperou no ranking da UEFA com a ajuda de Sporting e Benfica na Liga dos Campeões e de FC Porto e Sporting de Braga na Liga Europa, já depois do afastamento do Santa Clara frente aos irlandeses do Shamrock Rovers no play-off preliminar da Liga Conferência.



O bicampeão português Sporting foi sétimo na fase de liga da ‘Champions’ e evitou o play-off, acedendo diretamente aos ‘oitavos’, nos quais perdeu fora com os noruegueses do Bodo/Glimt (3-0), na quarta-feira, na primeira mão.



Afastado no play-off, o Benfica cedeu perante o Real Madrid, recordista de conquistas (15), frente ao qual tinha assegurado na oitava e última jornada da fase de liga a 24.ª posição, derradeira de entrada nas eliminatórias.



FC Porto e Sporting de Braga rumaram de forma automática aos ‘oitavos’ da Liga Europa, que se iniciaram hoje, e têm pela frente o Estugarda e os húngaros do Ferencváros, após o quinto e sexto postos na fase de liga, respetivamente.



Quanto aos Países Baixos, o bicampeão nacional PSV Eindhoven e o Ajax cederam logo na ronda principal da Liga dos Campeões, a exemplo de Go Ahead Eagles, Feyenoord e Utrecht na Liga Europa, ao passo que o AZ Alkmaar precisou do play-off para atingir os ‘oitavos’ da Liga Conferência.



Juntando fases de liga e eliminatórias, as equipas portuguesas já somaram 19 vitórias, cinco empates e 12 derrotas em 36 jogos (54-42 na diferença de golos), enquanto as congéneres neerlandesas só lograram 13 triunfos em 49 partidas, registando também cinco igualdades e 31 desaires (59-90).