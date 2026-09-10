Portugal soma o primeiro ponto no Mundial feminino de sub-20 ao empatar com Colômbia

Depois da estreia absoluta na competição com a derrota por 2-0 frente à Coreia do Norte, campeã em título, a equipa das `quinas` arrebatou uma igualdade frente à seleção colombiana, que tinha vencido na primeira jornada a Costa Rica, por 3-1.

A formação comandada por Marisa Gomes, terceira colocada com um ponto, a cinco das norte-coreanas e a três das colombianas, encerra a fase de grupos frente às costa-riquenhas, no domingo, em Sosnowiec.

As duas primeiras classificadas de cada um dos seis grupos, bem como as quatra melhores terceiras, apuram-se para os oitavos de final da 12.ª edição do Mundial feminino de sub-20, que decorre na Polónia, até 27 de setembro.

Portugal empata com Colômbia e continua a sonhar com o apuramento



Portugal manteve-se na luta pelo apuramento no Grupo E do Mundial de sub-20 feminino de futebol, tendo somando o primeiro ponto de sempre na prova, com um empate (0-0) frente à Colômbia que soube a pouco.



Em Lodz, na Polónia, na segunda jornada do agrupamento, a seleção nacional teve tudo para somar a primeira vitória na história da competição, mas desperdiçou várias oportunidades durante a partida, a principal a pouco segundos do apito final, quando Inês Meninas acertou no poste, numa altura em que as colombianas já estavam reduzidas a 10 por expulsão de Lina Arboleda.



A guarda-redes Nair Pina, que foi provavelmente a melhor jogadora em campo, garantido sempre segurança na baliza lusa, estendeu o caminho para Portugal chegar ao triunfo, mas faltou pontaria e frieza na equipa de Marisa Gomes, que, mesmo assim, continua com caminho aberto para os oitavos de final.



Um triunfo na terceira e derradeira jornada sobre a Costa Rica pode dar a Portugal o segundo lugar do agrupamento, já conquistado pela Coreia do Norte, ou então a passagem como um dos melhores terceiros classificados.



A equipa das ‘quinas’, a viver pela primeira vez um Campeonato do Mundo a este nível, mostrou que recuperou do desaire com a atual campeão Coreia do Norte na estreia (2-0) e fez frente uma Colômbia que se mostrou demasiado agressiva.



Com o selecionador principal Francisco Neto nas bancadas polacas, Portugal cedo perdeu Joana Valente por lesão, com Rita Melo, e, já depois de Nair Pina mostrar todo seu talento na baliza, Neide Guedes, Anna Marques e Francisca Castro estiveram perto do golo.



A primeira parte terminou com Nair Pina a impedir por duas vezes o golo às colombianas, com Portugal a mostrar-se muito atrevido na frente, mas com muitas lacunas defensivas.



A equipa de Marisa Gomes provou que tem qualidade para estar a este nível entre as melhores do mundo e fez uma segunda parte de grande personalidade, falhando novamente a pontaria, desta vez a mais, com Rita Melo a acertar na barra.



Já depois de Cabezas ter acerto no ‘ferro’, a Colômbia passou a atuar com 10, por agressão de Lina Arboleda, aos 90 minutos, com a jogadora sul-americana a pontapear Luana Bessa quando a portuguesa ainda estava no chão, num lance com intervenção do videoárbitro.



Depois disso, aconteceu o tal remate de Inês Meninas ao poste, que deixou a equipa de Portugal com a sensação que a vitória podia ter sido uma realidade.



Portugal apurou-se para o Mundial ao atingir as meias-finais do Europeu sub-19 de 2025.



O Mundial sub-20 decorre até 27 de setembro, data da final, em Lodz.



Jogo no Lodz Stadium, em Lodz, na Polónia.



Equipas:



- Colômbia: Luisa Agudelo, Lina Arboleda, Mercedes Martinez, Maria Torres, Valerin Loboa, Mariana Silva, Maithe Lopez (Isabella Diaz, 70), Isabel Weiner (Brenda Cardona, 70), Fernanda Viafara, Juana Ortegon e Sintia Cabezas.



(Suplentes: Jimena Ospina, Sara Bohorquez, Brenda Cardona, Isabella Diaz, Mariana Mosquera, Samantha Rodriguez, Alejandra Baldovino, Catalina Cortes e Sofia Ortiz).



Selecionador: Carlos Paniagua.



- Portugal: Nair Pina, Érica Cancelinha, Iara Lobo, Inês Meninas, Francisca Castro, Marta Gago, Joana Valente (Rita Melo, 15), Neide Guedes, Mafalda Mariano (Carolina Tristão, 46)), Anna Marques (Luana Bessa, 77) e Diana Costa (Carolina Santiago, 46).



(Suplentes: Beatriz Carvalho, Rafaela Mendonça, Maísa Correia, Rita Cunha, Filipa Ribeiro, Carolina Simões, Luana Bessa, Rita Melo, Carolina Tristão e Carolina Santiago).



Selecionadora: Marisa Gomes.



Árbitra: Casey Reibelt (Austrália).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Joana Valente (11 minutos) e Brenda Cardona (82). Cartão vermelho direto para Lina Arboleda (90)



