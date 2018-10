Portugal treinou em Glasgow, sem os titulares do triunfo na Polónia

Lusa Comentários 12 Out, 2018, 19:03 | Futebol Internacional

Ao relvado do St. Mirren Park, em Paisley, nos arredores de Glasgow, subiram apenas 13 jogadores, que, no período de 15 minutos aberto aos jornalistas, fizeram sobretudo exercícios de troca de bola, passe curto e corrida.

O técnico, Fernando Santos, deixou a descansar os jogadores que foram titulares na vitória na Polónia na quinta-feira, por 3-2, para a Liga das Nações, tendo ainda dispensado, por opção técnica, Bernardo Silva e Pepe do jogo de domingo, reduzindo o grupo de trabalho para 23 jogadores.

O treino de hoje, que começou pelas 17:45 horas, foi realizado no estádio que serve o clube local, o St. Mirren, que subiu à primeira divisão do campeonato escocês na época passada.

No sábado, a seleção já treina no estádio nacional de Hampden Park, numa sessão com início previsto para as 11:00 horas, seguindo-se, pelas 12h30, a conferência de imprensa de antevisão da partida, com o selecionador Fernando Santos e um jogador.

A seleção escocesa começa o treino às 15:30 e a conferência de imprensa às 16:45.

O encontro entre as seleções principais da Escócia e de Portugal realiza-se no domingo, pelas 17:00, no Hampden Park, em Glasgow.