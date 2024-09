Portugal vai candidatar-se à organização do Euro2029 feminino de futebol

"Acreditamos que uma candidatura à organização do Campeonato da Europa em 2029 será mais um passo para consolidar o futebol feminino em Portugal", afirmou o presidente da FPF.



Citado pelo organismo federativo, Fernando Gomes assumiu a vontade de organizar a 15.ª edição da competição, para a qual já houve duas manifestações de interesse, ambas derrotadas pela Suíça na corrida a acolher o Euro2025, casos da candidatura conjunta de Dinamarca e Suécia e a da Polónia.



"A nossa experiência na organização de eventos internacionais garante-nos a capacidade de proporcionar um ambiente que não só celebre a competição, mas que também inspire as futuras gerações de jogadoras", sublinhou o dirigente.



O processo de candidatura ao Euro2029 arrancou em 23 de julho último, quando a UEFA determinou que as federações interessadas em acolher a competição tinham até 24 de setembro para manifestarem interesse.



O calendário prossegue com a publicação dos requisitos, em 01 de outubro, seguindo-se as entregas do dossiê preliminar de candidatura, em 12 de março de 2025, e do final, em 28 de agosto, até à decisão, prevista para dezembro de 2025.



De acordo com a UEFA, as propostas devem incluir oito estádios, um com pelo menos 50 mil lugares, três com mais de 30 mil e quatro acima dos 20 mil.



"Nos últimos anos, temos assistido a um desenvolvimento significativo do futebol feminino no nosso país, fruto de um trabalho conjunto da FPF, das associações, clubes e dos nossos parceiros. Este compromisso é uma prioridade da FPF e a estamos determinados a reforçar esta posição com um projeto desta grandeza", rematou.



Os países anfitriões asseguram automaticamente a presença na fase final.



Portugal já esteve presente em duas edições, em 2017, nos Países Baixos, e em 2022, em Inglaterra, sem nunca superar a fase de grupos.