Portugal vira resultado e goleia Inglaterra por 4-1

No estádio Tarnobrzeg, Portugal ficou em desvantagem no último lance da primeira parte (45+2 minutos) na sequência de um autogolo de Iara Lobo, mas deu a volta ao resultado em dois minutos, com golos de Carolina Santiago (76) e Anna Marques (78).

Apenas quatro minutos depois, aos 82, Marta Gago ampliou a vantagem na conversão de uma grande penalidade, e aos 89 Carolina Santiago `bisou` para estabelecer o resultado final.

No outro jogo do grupo, a Espanha, tricampeã em título, foi derrotada por 1-0 pelos Países Baixos, depois de na primeira ronda se ter imposto a Portugal por 2-0.

Após duas jornadas disputadas, as quatro equipas do grupo seguem todas com três pontos, com Portugal a liderar, à frente da Espanha, que é segunda.

Com tudo por decidir no apuramento para as meias-finais, Portugal, que cumpre a segunda presença na fase final do Europeu feminino de sub-19, defronta no sábado os Países Baixos.

Portugal precisa de ficar nos dois primeiros lugares do Grupo B para seguir para as meias-finais. Se for terceira, a seleção nacional ainda pode conseguir um lugar no Mundial de 2026.