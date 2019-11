Portugal volta a reforçar sexto lugar do “ranking” de clubes da UEFA

Portugal, que já sabe que em 2020/21 (sétimo nas contas entre 2014/15 a 2018/19) manterá a situação atual -- uma entrada direta na “Champions” e outra na terceira pré-eliminatória -, está bem posicionado para acabar a presente temporada no sexto posto e conseguir, em 2021/22, recuperar uma segunda entrada direta.



Sporting de Braga (3-1 ao Besiktas) e Sporting (2-0 no reduto do Rosenborg) replicaram na quinta-feira os triunfos da terceira ronda, enquanto o Vitória de Guimarães, que perdeu em Londres por 3-2, logrou a igualdade, quarta-feira, na receção aos londrinos (1-1).

Por seu lado, o FC Porto, que tinha cedido um empate perante o Rangers, perdeu por 2-0 na Escócia, enquanto o Benfica, representante luso na “Champions”, perdeu por 3-1 em Lyon, na terça-feira, duas semanas depois do triunfo na Luz por 2-1.Portugal totalizou, assim, 1,000 pontos, passando a somar 45,849, enquanto a Rússia, sétima colocada, totaliza 44,383, pois só adicionou 0,500, face a um triunfo, do Krasnodar, e um empate, do CSKA Moscovo, na Liga Europa, e derrotas, na “Champions”, de Zenit e Lokomotiv Moscovo.As formações lusas estão em maioria (cinco contra quatro) na fase de grupos e todos os pontos que somarem (dois por vitória e um por empate) são divididos por cinco (0,4 por vitória e 0,2 por empate), enquanto os russos têm de dividir os seus por seis (0,333 por triunfo e 0,166 por igualdade).