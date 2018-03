Portugal volta ao laboratório a pensar na Rússia

Mário Aleixo - RTP Comentários 26 Mar, 2018, 07:50 / atualizado em 26 Mar, 2018, 07:51 | Futebol Internacional

A seleção nacional defronta a Holanda, em Genebra, no segundo encontro de preparação para o Mundial2018.



Portugal chega a este encontro três dias depois de ter vencido o Egito, por 2-1, com dois golos nos descontos de Cristiano Ronaldo, enquanto a Holanda perdeu com a Inglaterra, por 1-0, na estreia de Ronald Koeman como selecionador.



O selecionador português, Fernando Santos, já assumiu que irá fazer algumas alterações, num encontro em que o lateral Mário Rui poderá fazer a estreia na seleção AA.



É provável que João Cancelo, Bruno Fernandes, Adrien e Gelson apareçam no "onze" inicial.



Apesar destas prováveis mudanças as mesmas não deverão condicionar o jogo da equipa das quinas como amditiu o selecionador.





A Holanda está em início de ciclo, com Koeman a ter a responsabilidade de inverter a tendência negativa: depois de ter ido às meias-finais do Mundial2014 do Brasil, falhou a qualificação para o Euro2016, que Portugal venceu, e Mundial2018.Portugal chega a este desafio, que se prevê seja presenciado ao vivo por cerca de 25.000 adeptos, vindo de 14 jogos consecutivos sem perder, tal como a Bélgica e Marrocos, adversário luso a 20 de junho no Mundial2018, no segundo desafio do grupo B, que conta ainda com Espanha e Irão.Recorde-se que depois destes particulares, Portugal já tem agendados mais três, em 28 de maio com a Tunísia em Braga, em 2 de junho na Bélgica, e em 7 de junho com a Argélia em solo luso.A 9 de junho, a comitiva lusa parte para a Rússia, onde começa o Mundial2018 em 15 de junho, frente à Espanha. No dia 20, mede forças com Marrocos e, no dia 25, com o Irão, de Carlos Queiroz, em encontros do grupo B.