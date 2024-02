Português Dany Mota marca na vitória do Monza sobre o AC Milan

No Estádio Brianteo, Pessina, de penálti, cometido sobre o português, aos 45 minutos, e Dany Mota, aos 45+6, deixaram o encontro muito bem encaminhado para os locais, nos instantes finais do primeiro tempo.



Mas, depois da expulsão do ex-benfiquista Jovic, que deixou o clube milanês com 10, aos 53 minutos, os forasteiros conseguiram repor a igualdade, por Olivier Giroud (64) e Pulisic (88), ambos vindos do banco.



Contudo, Warren Bondo e Lorenzo Colombo, outros dois jogadores que começaram entre os suplentes, entraram em campo para marcar aos 90 e 90+5 minutos, respetivamente, e consumar o triunfo para o Monza, que é 11.º classificado, com 33 pontos.



O AC Milan, hoje com Rafael Leão a entrar no início do segundo tempo, ocupa a última posição do pódio, com 52 pontos, contra os 54 da Juventus e os 63 do líder destacado Inter Milão.



Sem descolar dos lugares de acesso direto à Liga dos Campeões continua o Bolonha (quinto), com os mesmos 45 pontos da Atalanta (quarta), depois de somar o quarto triunfo seguido, agora em Roma, perante a Lazio (2-1), que até se colocou na frente do marcador, por Isaksen (18), mas permitiu a reviravolta por El Azzouzi (39) e Zirkzee (78).



Em Frosinone, a Roma (sexta classificada) reagiu da melhor maneira à dura derrota sofrida na última ronda, com o Inter Milão (4-2), com os internacionais lusos Rui Patrício – suplente do ex-benfiquista Svilar - e Renato Sanches a verem do banco os golos de Huijsen (38 minutos), Azmoun (71) e Paredes (81).



De resto, Udinese (15.º) e o aflito Cagliari (19.º) empataram a um golo, o mesmo resultado verificado entre o Empoli (16.º) a Fiorentina (sétima).