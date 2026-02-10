Português Horácio Gonçalves volta a treinar o moçambicano Costa do Sol

Fonte oficial do clube disse hoje à Lusa que o técnico, de 63 anos, voltará a assumir a equipa canarinha de Maputo no campeonato de 2026, ainda sem data confirmada para o seu início, depois de passagens anteriores marcadas pelo sucesso, incluindo a conquista do Moçambola em 2019.



O regresso de Gonçalves reforça a presença de técnicos lusos no futebol moçambicano em 2026, juntando-se ao português Nélson Santos, recentemente confirmado como treinador principal da Associação Black Bulls, outra habitual candidata ao principal título moçambicano, entre os 16 emblemas em competição.



Horácio Gonçalves soma vários títulos no futebol moçambicano, todos ao serviço do Costa do Sol, num percurso que o tornou o quinto treinador português a conquistar o Moçambola e uma das figuras mais marcantes do clube na última década.



Depois de ter deixado o comando técnico em 2021, o treinador regressou ao clube em 2023 e volta agora a ser a escolha da direção para liderar o projeto desportivo em 2026, após uma época em que o Costa do Sol terminou o Moçambola de 2025 na oitava posição, com 31 pontos, sob orientação do guineense Baciro Candé.



A temporada de 2025 ficou marcada por sucessivos reajustes do calendário e várias interrupções, tendo arrancado apenas em 17 de maio, após o adiamento da data inicial de 26 de março, e sido suspensa em julho devido a dificuldades logísticas relacionadas com o transporte aéreo das equipas, associadas a dívidas acumuladas dos clubes.



Ao encerrar oficialmente a época, em 19 de dezembro de 2025, a duas jornadas das 26 previstas, a liga moçambicana confirmou a União Desportiva do Songo como campeã nacional, decisão tomada devido à impossibilidade de concluir a prova dentro do calendário desportivo e às limitações financeiras da maioria dos clubes.



Com uma longa carreira, Horácio Gonçalves treinou também clubes portugueses como Varzim, Leixões, Farense, União da Madeira e Rio Ave, além de ter passado pela Grécia, no Asteras Tripolis, acumulando ainda um vasto historial como jogador.