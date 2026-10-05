Futebol Internacional
Português Hugo Lima dispensado por indisciplina pelo Balonmano Nava
O central português Hugo Lima foi dispensado, por motivos disciplinares, pelo Balonmano Nava, anunciou hoje o clube da Liga espanhola de andebol.
O clube de Segóvia disse que rescindiu o contrato por “incumprimento grave de determinadas obrigações e normas estabelecidas pelo clube”, sem revelar mais detalhes sobre quais as condutas ou ações que levaram a este desfecho.
Para o Balonmano Nava, os valores de “respeito, compromisso, disciplina e responsabilidade” são “inegociáveis” e devem ser respeitados por todas as pessoas que estão no clube.
Nas redes sociais, o português refere que espera “um processo longo pela frente”, mas acredita que “a verdade ganhará”.
Hugo Lima, de 33 anos, tinha chegado no início de temporada ao último classificado da Liga espanhola, depois de duas temporadas nos franceses do JS Cherbourg.
Para o Balonmano Nava, os valores de “respeito, compromisso, disciplina e responsabilidade” são “inegociáveis” e devem ser respeitados por todas as pessoas que estão no clube.
Nas redes sociais, o português refere que espera “um processo longo pela frente”, mas acredita que “a verdade ganhará”.
Hugo Lima, de 33 anos, tinha chegado no início de temporada ao último classificado da Liga espanhola, depois de duas temporadas nos franceses do JS Cherbourg.