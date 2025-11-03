Portugueses Nuno Mendes e Vitinha no melhor onze de 2024/25 da FIFPro

A conquista inédita da Liga dos Campeões, à qual juntou a Liga francesa e a Taça de França, permitiu ao PSG monopolizar os eleitos da FIFPro: além do defesa esquerdo e do médio portugueses, foram designados o guarda-redes italiano Gianluigi Donnarumma (que se transferiu para o Manchester City), o defesa marroquino Achraf Hakimi e o avançado francês Ousmane Dembélé.

O defesa neerlandês Virgil van Dijk (Liverpool), os médios ingleses Jude Bellingham (Real Madrid) e Cole Palmer (Chelsea) e o espanhol Pedri (FC Barcelona) e os avançados francês Kylian Mbappé (Real Madrid) e espanhol Lamine Yamal (FC Barcelona) completam o melhor `onze` da época passada.

Aos 18 anos, Yamal tornou-se o jogador mais jovem a ser selecionado, superando o recorde estabelecido por Mbappé em 2018, quando foi escolhido com 19 anos, e recebendo a primeira distinção do organismo representativo dos futebolistas, tal como Nuno Mendes, Vitinha, Pedri, Palmer, Dembélé.

O médio português João Neves, um dos elementos mais destacados da equipa parisiense (que integra ainda o compatriota Gonçalo Ramos), também estava nomeado, mas não integrou o melhor `onze`, com base nos desempenhos entre 15 de julho de 2024 e 03 de agosto de 2025, à semelhança de Cristiano Ronaldo.

O internacional português, avançado do Al Nassr, continua a ser o segundo jogador com mais presenças no melhor `onze` da época, com 15, apenas superado pelas 17 do avançado argentino Lionel Messi, atualmente no Inter Miami, que também integrou o lote de finalistas.

No setor feminino, a defesa internacional inglesa Lucy Bronze (que também tem nacionalidade portuguesa), tornou-se a primeira jogadora a integrar pela oitava vez o melhor `onze` da FIFPro, deixando a companhia da francesa Wendie Renard, designada em sete ocasiões.

Bronze partilha essa equipa com a guarda-redes Hannah Hampton (Chelsea), as defesas Ona Batlle (FC Barcelona), Millie Bright (Chelsea) e Leah Williamson (Arsenal), as médias Aitana Bonmati (FC Barcelona), Ghizlane Chebbak (Badalona/Al Hilal) e Alexia Putellas (FC Barcelona) e as avançadas Barbra Banda (Orlando Pride), Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal) e Alessia Russo (Arsenal).

RPC // JP

Lusa/Fim