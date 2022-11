PR felicita técnico Abel Ferreira pela conquista do campeonato brasileiro de futebol

“O Presidente da República felicitou, esta noite por telefone, Abel Ferreira, o treinador português do Palmeiras que acaba de vencer o Brasileirão, o campeonato de futebol do Brasil”, refere a Presidência da República em comunicado.O Palmeiras, orientado pelo treinador português Abel Ferreira, sagrou-se hoje campeão brasileiro de futebol pela 11.ª vez, ao beneficiar da derrota do Internacional no reduto do América Mineiro (0-1), em encontro da 35.ª jornada.A formação de Porto Alegre precisava de ganhar para continuar na corrida ao título, mas não o conseguiu, mantendo-se com 64 pontos, contra 74 do Palmeiras, que tem quatro jogos por disputar.O Palmeiras, que reforçou a liderança do ranking do Brasileirão - mais três títulos do que o Santos -, somou o sexto troféu sob o comando de Abel Ferreira e terceiro em 2022, depois das vitórias na Supertaça sul-americana e no Paulistão.Antes, o técnico luso, de 43 anos, que chegou ao clube paulista no final de outubro de 2020, já havia arrebatado por duas vezes a Taça Libertadores e ainda a Taça do Brasil.





Fernando Gomes agradeceu a Abel Ferreira "a honra que ofereceu ao futebol português"



O presidente da Federação Portuguesa de futebol (FPF) agradeceu ao treinador Abel Ferreira “a honra que, mais uma vez, ofereceu ao futebol português” ao sagrar-se campeão do Brasil pelo Palmeiras.



“Gostaria de felicitar e agradecer ao Abel Ferreira a honra que, mais uma vez, ofereceu ao futebol português, ao sagrar-se, ao serviço da Sociedade Esportiva Palmeiras, campeão do Brasil. Conquistar o troféu máximo num país que já ganhou cinco títulos mundiais diz bem da sua capacidade de se diferenciar, da sua entrega ao futebol e da sua excelência profissional”, pode ler-se na mensagem transmitida por Fernando Gomes e que foi publicada no ‘site’ da FPF.



No mesmo texto, Fernando Gomes considera que Abel Ferreira “ao prestigiar-se a si mesmo, e a todos os técnicos portugueses que com ele trabalham, prestigia indelevelmente a profissão de treinador, o futebol português e o seu país”.



“Pelos seus feitos, pela sua competência e pela sua própria personalidade - íntegra, apaixonada e frontal - envio-lhe, em meu nome pessoal e da FPF, o meu caloroso obrigado!”, escreveu ainda Fernando Gomes, que teve também a oportunidade de dar os parabéns de viva voz a Abel Ferreira num telefonema que lhe fez para o Brasil.



Abel Ferreira conquistou o título de campeão brasileiro, enquanto técnico do Palmeiras, ainda antes de enfrentar, esta madrugada, o Fortaleza , em jogo da 35ª jornada do ‘Brasileirão’, visto que o Internacional, único cube que, matematicamente, ainda poderia alcançar a equipa do Palmeiras, perdeu frente ao América de Minas Gerais, por 1-0, e está a dez pontos da liderança com apenas três jornadas por disputar.



O Palmeira consumou assim a 11.ª conquista da sua história e Abel Ferreira e a sua equipa técnica, onde estão os portugueses Carlos Martinho, Vítor Castanheira, João Martins e Tiago Costa, conquistaram o seu sexto título ao serviço do clube da cidade de São Paulo.



O treinador de 43 anos venceu anteriormente, duas Taças dos Libertadores, uma Taça do Brasil, uma Supertaça sul-americana (Recopa) e um Campeonato Paulista (Paulistão).