Premier League. Nuno Espírito Santo derrota Ruben Amorim

Numa partida de interesse para Portugal, a cidade de Nottingham recebeu um duelo histórico de duas equipas inglesas, ambas com treinadores lusos.





A realizar um grande campeonato, o Forest, de Nuno Espírito Santo, cedo se viu a vencer o Manchester United com um golo de Elanga. O antigo jogador dos Red Devils recebeu a bola ainda perto do meio-campo, galgou dezenas de metros até à área adversária, contemporizou e bateu Onana naquele que foi o único golo da noite.





Com Bruno Fernandes e Diogo Dalot na equipa titular, Ruben Amorim tentou apostar na mestria do capitão português para conseguir outro resultado mas mesmo as última substituições do antigo treinador do Sporting, como o defesa Harry Maguire a jogar a avançado, não surtiram efeito.





Com este resultado, o Nottingham continua a fazer uma campanha incrível na Premier League e é cada vez mais candidato a uma vaga na Liga dos Campeões, o que não acontece há muito tempo no clube, que já venceu a competição por duas vezes. Já o Manchester United, apesar de ter estabilizado os resultados, voltou às derrotas e mantém o 13.º lugar da Premier League.





Noutra partida, Vítor Pereira conseguiu a segunda vitória consecutiva e mantém a esperança de manter o Wolverhampton na primeira liga inglesa. Jorgen Strander Larsen marcou o único golo do triunfo dos Wolves sobre o West Ham United, arrecadando mais três pontos para a equipa treinada por mais um técnico português.





Marco Silva teve menos sorte. A jogar no Emirates Stadium, o Arsenal chegou à vantagem por intermédio do internacional espanhol Mikel Merino. Neste dérbi londrino, a equipa de Arteta chegou ao 2-0 com um golo de Bukayo Saka. O Fulham ainda conseguiu reduzir por Muniz mas não foi capaz de pontuar e mantém o oitavo lugar, esperando pelas partidas de Aston Villa e Bournemouth para saber se continua no mesmo posto.