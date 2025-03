Premier League. Nuno Espírito Santo e Ruben Amorim nomeados para treinador do mês

Depois de um início conturbado, com muitas derrotas, Ruben Amorim parece conseguir estabilizar o Manchester United em termos de resultados, apesar de ainda não ter conseguido alcançar o top dez da Premier League.





Sem perder há quatro jogos para a Premier League, o Manchester United empatou a um golo frente ao Arsenal, segundo classificado da Liga Inglesa, e derrotou o Leicester City por 3-0, em Old Trafford, conquistando quatro pontos em seis possíveis no mês de março.





Nuno Espírito Santo mantém a grande forma do Nottingham Forest esta temporada. Ainda no terceiro lugar da Premier League, os adeptos sonham com uma participação na Liga dos Campeões. O técnico português tem sido um dos principais destaques do clube durante a temporada e pode voltar a ser distinguido esta época.





O Forest também disputou duas partidas, tendo conseguido conquistar seis pontos, em seis possíveis. Primeiro, frente ao Manchester City de Pep Guardiola. O Nottingham derrotou o ainda campeão inglês por 1-0, com um golo de Callum Hudson-Odoi, o que garantiu o primeiro triunfo sobre o City nos últimos 28 anos.





A equipa treinada por Nuno Espírito Santo também defrontou o Ipswich Town e goleou por 4-2, com um golo de português Jota Silva. O treinador de 51 anos já venceu o prémio de melhor treinador por duas vezes esta época, tendo recebido a distinção nos meses de outubro e dezembro.





O terceiro nomeado é Fabian Hurzeler, o alemão que treina o Brighton. O clube do sul de Inglaterra derrotou o Fulham, de Marco Silva, por 2-1 e arrancou um empate a dois golos frente ao Manchester City.





O último vencedor do prémio de Melhor Treinador na Premier League (em fevereiro) foi o escocês David Moyes, do Everton.