Premier League. Nuno Espírito Santo e Vítor Pereira nomeados para treinadores da época

Numa temporada em que está perto de levar o Nottingham Forest às competições europeias, Nuno Espírito Santo está nomeado para treinador do ano da Liga Inglesa. Um ano depois de ter salvado a equipa da despromoção, o técnico português têm feito uma época de grande nível estando no sétimo lugar.





O Nottingham leva 18 vitórias nesta edição da Premier League, contando com oito empates e dez derrotas. Com duas partidas por disputar, a equipa treinada por Nuno Espírito Santo ainda pode alcançar os lugares de acesso à Liga dos Campeões, ocupando no momento a vaga para a Liga Conferência.





Vítor Pereira é também um dos nomeados. O técnico de 56 anos chegou ao Wolverhampton em dezembro de 2024, numa altura em que o clube estava nos lugares de despromoção. Em poucos meses, o treinador português reverteu a situação e com dez vitórias em vinte jogos colocou os Wolves num confortável 14.º lugar e com a manutenção garantida.







A lista de nomeados conta ainda com o dinamarquês Thomas Frank, que comanda o Brentford, Eddie Howe, técnico do Newcastle, e Arne Slot, do Liverpool.





Na temporada de estreia no clube de Anfield Road, Slot foi capaz de levar o Liverpool ao título de campeão de Inglaterra, com uma margem confortável sobre o segundo classificado, o Arsenal. É o primeiro treinador holandês a vencer o troféu relativo à Premier League.