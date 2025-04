Presidente da Confederação Asiática opõe-se a Mundial2030 com 64 equipas

“Pessoalmente, não concordo. Esta edição já adotou o formato para 48 equipas, por isso o assunto está encerrado”, declarou o líder, do Bahrain, em declarações à agência noticiosa AFP.



O dirigente expressou preocupações com o “caos” que poderá criar nas competições se o aumento de nações participantes nas fases finais continuar a subir.



“Se isto continuar aberto a mudança, a porta ficará aberta não só às 64 equipas, mas a pedidos posteriores para 132 equipas. Onde é que acabaríamos?”, declarou.



No congresso da AFC, em Kuala Lumpur, Ibrahim Al Khalifa não quis confirmar que manterá a posição para o Mundial2034, na Arábia Saudita, tendo apenas juntado a sua voz à do presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, que considerou a proposta “uma má ideia”.



Pela sua parte, o secretário-geral da FIFA, Mattias Grafström, notou que o organismo de cúpula do futebol mundial ia “analisar a proposta”, prometendo consultar todas as partes.



Na quinta-feira, o presidente da Confederação sul-americana de futebol (CONMEBOL), Alejandro Domínguez, revelou que irá propor à FIFA o aumento para 64 seleções participantes no Mundial2030, que vai decorrer em Portugal, Espanha e Marrocos, com três partidas em Argentina, Paraguai e Uruguai, para celebrar o centenário da competição.



“Estamos convencidos de que a comemoração do centenário será única, porque 100 anos só acontecem uma vez. E é por isso que propomos, pela única vez, realizar este aniversário com 64 equipas, em três continentes simultaneamente”, afirmou o dirigente sul-americano, durante o discurso de abertura do 80.º Congresso Ordinário da CONMEBOL.



A organização do Mundial2030 em Portugal, Espanha e Marrocos foi ratificada em 11 de dezembro de 2024 no Congresso da FIFA, e Portugal, que recebeu o Euro2004, vai organizar pela primeira vez o Campeonato do Mundo, tal como Marrocos, que repete no final do ano de 2025 o estatuto de anfitrião da Taça das Nações Africanas (CAN) estreado em 1988, enquanto a Espanha já albergou o Euro1964 e o Mundial1982.



Os três estádios portugueses que vão acolher jogos do Mundial2030 serão o Estádio da Luz, o Estádio José Alvalade, ambos em Lisboa, e o Estádio do Dragão, no Porto.