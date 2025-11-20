Presidente da federação quer Moçambique referência africana no futebol

"Hoje, orgulhamo-nos em afirmar que Moçambique é uma referência incontornável na África austral e, um dia, será protagonista relevante no panorama do futebol africano”, disse Feizal Sidat, citado numa nota da FMF, divulgad, a propósito da participação dos 'mambas' na Taça das Nações Africanas de 2025 (CAN2025) em Marrocos, a partir de dezembro.



O presidente da FMF reconheceu que Moçambique está inserido “num grupo difícil”, mas garantiu que os 'mambas' vão competir com determinação “jogo a jogo”.



“Estamos num grupo difícil, mas vamos à luta”, afirmou.



Segundo a mesma nota, a FMF anunciou que a participação o CAN2025 está orçada em 45 milhões de meticais (611 mil euros), com apoio de várias empresas.



Nesse evento da FMF, o ministro da Juventude e Desporto, Caifadine Manasse, assegurou que o Governo continuará a apoiar a seleção, apelando à união nacional.



“Não podemos só esperar o momento de fazer críticas aos jogadores por qualquer falha. O mais importante agora é estarmos juntos para que os 'mambas' representem condignamente o nosso país”, declarou.



A seleção moçambicana realizou dois jogos de preparação para o CAN2025 em Marrocos, empatando 2–2 frente ao Chade na segunda-feira, após a derrota, por 1-0, frente à equipa marroquina, na semana anterior.



Segue-se um estágio final no Algarve, com os 'mambas' a preverem ainda amigável com Angola, em data e local a anunciar.



No plano técnico, o selecionador Chiquinho Conde afirmou, em entrevista anterior à Lusa, que a equipa mantém “humildade e compromisso” para enfrentar a CAN2025, cuja estreia está marcada para 24 de dezembro, frente à campeã em título Costa do Marfim.



“O nosso principal objetivo é ganhar. Se não der para ganhar, nunca poderá dar para perder”, disse.



Conde lembrou que Moçambique integra o Grupo F com Camarões e Gabão, reconhecendo que o período de preparação será curto devido à chegada faseada dos jogadores que atuam na Europa.



“Vamos trabalhar arduamente para que os nossos jogadores estejam preparados para o primeiro confronto”, afirmou.



O selecionador destacou ainda que a estabilidade do grupo e a experiência adquirida no apuramento para o Mundial2026, que conferem hoje outra maturidade competitiva à equipa.



“Estamos mais bem preparados do que estávamos há anos atrás. A vida ensina-nos a melhorar”, disse, considerando o estágio no Algarve determinante para afinar aspetos táticos e psicológicos.



