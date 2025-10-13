Presidente da FIFA destaca "momento histórico" para Cabo Verde

"Um momento histórico para Cabo Verde com a primeira qualificação de sempre. No ano que vem, a vossa bandeira será içada e o vosso hino será ouvido no melhor Campeonato do Mundo de sempre. Aproveitem este momento", lançou através das redes sociais o presidente da entidade.



Cabo Verde apurou-se hoje pela primeira vez para a fase final de um Mundial de futebol, ao impor-se na receção ao Essuatíni (3-0), na última jornada da qualificação africana.



No Estádio Nacional, na Praia, Dailon Livramento, aos 48 minutos, Willy Semedo, aos 54, e Stopira, aos 90+1, fabricaram o resultado para a equipa de Bubista, assegurando o primeiro lugar do grupo D, com 23 pontos, mais quatro do que Camarões, segundos posicionados, que hoje empataram 0-0 na receção a Angola.



Desta forma, Cabo Verde é o terceiro estreante a assegurar uma vaga entre as 48 seleções presentes no Mundial2026, juntamente com Jordânia e Uzbequistão, tornando-se na sexta nação africana apurada, depois de Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia e Gana.

