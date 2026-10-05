Presidente da FIFA inaugura nova sede da Associação de Futebol de Macau

"Foi um prazer ser o primeiro presidente da FIFA a visitar a bela Macau, China, num dia verdadeiramente importante para o futebol, que marca a inauguração da nova sede da AFM", afirmou Infantino, citado num comunicado da FIFA divulgado este domingo.



A nova infraestrutura dá à associação uma sede própria, pela primeira vez desde que se tornou membro da FIFA, há 48 anos.



Numa visita - não anunciada publicamente - a Macau, Infantino esteve presente na cerimónia de inauguração da nova sede, um projeto que, segundo o presidente da FIFA, representa uma oportunidade para impulsionar o desenvolvimento da modalidade no território.



"Depois de quase 50 anos como membro da FIFA, a AFM, tem finalmente a sua própria casa, apoiada pelo programa FIFA Forward. Isto trará mais esperança, oportunidades e sonhos para raparigas, rapazes e crianças de toda a região", declarou.



O FIFA Forward é o principal programa de desenvolvimento da FIFA, criado em 2016 para financiar projetos das federações nacionais e confederações, incluindo infraestruturas, competições, formação, futebol juvenil, futebol feminino e custos operacionais.



Durante a visita, Infantino encontrou-se também com a seleção sub-15 de Macau, que se prepara para participar na edição inaugural do FIFA U-15 World Cup & Festival, a decorrer no Azerbaijão entre 24 e 30 de outubro de 2026.



A equipa macaense integrará o Grupo S, juntamente com as Ilhas Caimão, Egito, Iraque, São Cristóvão e Neves e Trindade e Tobago.



A organização mundial destacou que a AFM tem igualmente beneficiado do Programa de Desenvolvimento de Talentos da FIFA, que apoia a identificação de jovens promessas e a formação de treinadores.



A entidade tem dado prioridade às competições dos escalões sub-8 e sub-12, com o objetivo de detetar jogadores com potencial e integrá-los em programas de treino mais especializados.



"Macau vai brilhar no palco mundial", afirmou o presidente da FIFA, deixando votos de sucesso à equipa antes da competição.



A equipa do território factualmente orientada por Emmanuel Noruega, está na 193.ª posição do ranking mundial da FIFA, composto por 210 equipas, não vencendo um jogo há 7 anos. Entre os países ou regiões de língua oficial portuguesa, apenas Timor-Leste se encontra atrás do território chinês, em 198º.



Desde agosto de 2024 que a FIFA proibiu jogadores sem o passaporte de Macau - apenas atribuído a cidadãos chineses com estatuto de residente permanente - de representarem a região semiautónoma.



A decisão impediu, pelo menos, cinco portugueses de continuarem a jogar por Macau, incluindo o capitão da seleção, o luso-sul-africano Nicholas Torrão, e Filipe Duarte, formado no Benfica e antigo internacional jovem por Portugal.



Na altura, uma porta-voz da AFM disse à Lusa que iria "de certeza voltar a tentar" reverter a decisão, mas excluiu a possibilidade de levar o caso ao Tribunal Arbitral do Desporto, na Suíça.



Infantino esteve em Macau depois de passar por Hong Kong, onde assistiu no sábado à final da primeira edição da FIFA ASEAN Challenge Cup, uma nova competição realizada em parceria com a Federação de Futebol da ASEAN, que reúne as associações de futebol do Sudeste Asiático.



De acordo com a imprensa local, Infantino foi vaiado pela maioria dos mais de 30 mil adeptos quando entregou o troféu à equipa de Hong Kong, que bateu na final o Camboja por 2-0.



A FIFA ASEAN Cup reúne as seleções mais fortes da região, enquanto a FIFA ASEAN Challenge Cup é destinada a federações de menor dimensão ou desenvolvimento futebolístico.



Na edição de 2026 da Challenge Cup participaram Camboja, Laos, Brunei, Myanmar, Timor-Leste e Hong Kong.



Durante a visita, Infantino participou igualmente numa iniciativa da campanha "FIFA Boots for All", que distribuiu chuteiras a jovens jogadores locais, visitou a seleção sub-15 de Hong Kong e reuniu-se com a secretária para a Cultura, Desporto e Turismo, Rosanna Law Shuk-pui.