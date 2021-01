Presidente da FPF felicita Abel Ferreira pela conquista

"Envio um forte abraço de parabéns ao Abel Ferreira e a toda a sua equipa técnica e jogadores pela brilhante conquista da `Copa` Libertadores após vitória por 1-0 diante do Santos", pode ler-se na mensagem, divulgada numa nota no sítio `online` da FPF.

Gomes destaca a "carreira superlativa ao longo dos últimos anos" do técnico, que sucede a Jorge Jesus, que tinha ganho a prova em 2019 com o Flamengo.

"Fazê-lo aos 42 anos, com uma carreira inteira pela frente, evidencia ainda mais a qualidade do seu talento, do seu trabalho, do seu esforço e da sua dedicação. [...] Obrigado e parabéns Abel", acrescentou.

O dirigente federativo sublinhou ainda que a conquista não dignifica apenas Abel Ferreira, mas também "a sua profissão, todo o futebol e todo o desporto nacionais".

O Palmeiras, orientado pelo treinador português Abel Ferreira, conquistou hoje a edição 2020 da Taça Libertadores em futebol, ao vencer o Santos por 1-0, na terceira final 100% brasileira da prova, disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Um golo do suplente Breno Lopes nos descontos, aos 90+9 minutos, selou o título do `verdão`, que, na sua quinta final, repetiu o feito único de 1999, então sob o comandado pelo ex-selecionador português Luiz Felipe Scolari.

No palmarés da prova, o Palmeiras sucedeu ao Flamengo, que tinha arrebatado a edição de 2019 sob o comando do atual treinador do Benfica Jorge Jesus, depois de bater o River Plate por 2-1, na primeira final a um só jogo na história da prova.

SIF (PFO) // AMG

Lusa/Fim