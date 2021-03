Presidente da `La Liga` elogia Cristiano Ronaldo e diz que regresso seria bonito

“Continua a marcar as diferenças, a ser um génio, um craque, é um homem formado em Madrid e seria bonito”, destacou o responsável máximo de ‘La Liga’, citado pelo jornal Marca e quando questionado em relação à eventualidade de um regresso do jogador português.



Já esta semana também o francês Karim Benzema, avançado dos ‘merengues’ e antigo companheiro de Ronaldo na formação de Madrid, disse que um regresso do português seria muito bem visto.



“Não sou presidente, nem treinador, e não sei se o Cristiano está, ou não, bem na Juventus, mas claro que gostaria de voltar a jogar com ele. Comigo sempre se comportou bem e creio que é um jogador que vai sempre marcar golos”, disse.



A possibilidade de Cristiano Ronaldo voltar a Madrid começou a ser avançada pela imprensa nos últimos dias, após as críticas feitas ao jogador na eliminação da ‘Juve’ frente ao FC Porto na Liga dos Campeões.



Cristiano Ronaldo esteve nove épocas no Real Madrid, entre 2009 e 2018, proveniente do Manchester United, e cumpre na Juventus, que o contratou em 2018 por cerca de 100 milhões de euros, a sua terceira época.